Quanto costa una BMW X5M a Dubai usata? 'Solo 5.000 euro', un quarto che in Italia...

Torniamo a parlare delle supercar in vendita a Dubai a prezzi stracciati e in questo caso ci soffermiamo sull'esperienza dello youtuber Riccardo Zanetti, che ha realizzato un video attraverso cui ha documentato l'acquisto di una BMW X5 allestimento M del 2011.

Si tratta di un'auto con 230mila km, tenuta molto bene sia internamente, che esternamente quanto a livello di meccanica, che Riccardo sottolinea di aver pagato davvero poco. Nel corso del filmato segnala tutte le spese che ha dovuto sostenere: “Prima del passaggio di proprietà serve l'assicurazione dell'auto che agli uffici potrebbero comunque anche non chiedervela. Io ho pagato 1.800 diram che sono circa 475 euro (una kasko completa ndr). Si può fare online con un sacco di siti. Qui le assicurazioni costano poco, se avessi voluto fare un'assicurazione solo per danni a terze parti avrei speso circa 200 euro”.

Riccardo prosegue: “Nella sede della RTA abbiamo fatto fare l'ispection obbligatoria che ti dà l'approvazione che l'auto possa circolare e costa 43 euro circa, va rinnovata ogni anno, ed è a carico di chi acquista. Poi abbiamo fatto l'effettivo passaggio di proprietà, mi hanno chiesto solo l'Emirates ID, la carta di identità locale. Ci hanno messo 5 minuti, è stato più il tempo in coda che la durata della pratica, e costa circa 200 euro. Da quel momento l'auto è entrata in mio possesso ed è stata stampata la nuova licenza dell'auto con il mio nome. A quel punto ci si mette d'accordo sul metodo di pagamento con il venditore ad RTA non frega niente”.

E ancora: “La persona che stava vendendo è un'amica di cui mi fido e le ho fatto un bonifico. Per questa BMW X5 ho speso circa 5.000 euro, lascio a voi giudicare, secondo me ho fatto un affare della vita perchè se vado a vedere quanto costa su un sito qui di Dubai è in vendita a 30mila dirham (lui l'ha pagata 20mila dirham)”.

Riccardo Zanetti ha quindi speso 5.000 euro per la vettura, più 475 euro di assicurazione completa, più l'ispezione obbligatoria da 43 euro, e infine il passaggio di proprietà, altri 200 euro, per un totale di 5.718 euro. Effettivamente si tratta di un ottimo prezzo, visto che online in Italia, BMW di questo tipo superano ampiamente i 15.000 euro, visto che stiamo parlando comunque di una vettura con un motore 5.000 sotto il cofano e full optional.

La domanda sorge spontanea: ma conviene acquistare un'auto a Dubai e importarla in Italia? A quel prezzo sembrerebbe di si, ma se ci aggiungiamo le varie tasse, i costi di trasporti e ovviamente una visita in loco per effettuare il passaggio di proprietà e quant'altro, alla fine il prezzo viene a pareggiare quello italiano. A questo punto non ci resta che trasferirci tutti a Dubai dove la polizia ha di recente aggiunto una Classe G Mansory alla propria scuderia.

Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti oggi su