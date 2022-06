Quanto costa la nuova BMW X1 2023: i prezzi della line-up di lancio

L'1 giugno 2022 vi abbiamo presentato la nuova BMW X1 di terza generazione, pronta ad arrivare in autunno assieme alla prima BMW iX1, modello 100% elettrico della compatta premium. Vi abbiamo raccontato molti dei dettagli principali ma non i prezzi: andiamo a scoprire il listino ufficiale della line-up di lancio.

Come anticipato nell'articolo di presentazione, saranno quattro le motorizzazioni disponibili al lancio, previsto per ottobre 2022. La BMW X1 sDrive18i da 100 kW/136 CV parte da 42.250 euro in allestimento Essence, disponibile anche X-Line a 44.720 euro. Con Balance e Signature invece abbiamo solo X-Line e M Sport, in basso trovate il prospetto con il dettaglio dei vari prezzi.

La BMW X1 xDrive23i Mild Hybrid 48V parte da 55.890 euro in versione X-Line Balance, mentre sDrive18d a gasolio parte da 44.250 euro con allestimento base Essence. BMW X1 xDrive23d Mild Hybrid 48V a gasolio parte da 57.490 euro in versione X-Line Balance. Questa la line-up di debutto della nuova BMW X1 di terza generazione, ricordiamo che prossimamente arriveranno anche due modelli Plug-in Hybrid e la iX1 totalmente elettrica, versioni di cui attendiamo ancora i prezzi ufficiali.

Secondo le promesse, la variante elettrica dovrebbe promettere fra i 413 e i 438 km di autonomia, mentre con le versioni Plug-in Hybrid BMW garantisce un'autonomia migliorata rispetto al passato. Anche se gli interni sono stati rinnovati, chissà se il feeling di guida sarà simile alla BMW iX3 che abbiamo provato.