Quanto costa una bici elettrica? I prezzi dalle pieghevoli alle Mountain Bike

Quanto costa una bici elettrica? È forse una domanda che vi siete fatti più volte nel corso dell'ultimo anno e ora è arrivato il momento di fare chiarezza.

Per "bicicletta elettrica" intendiamo una bici a pedalata assistita che può essere cittadina oppure Mountain Bike ed è molto difficile dare un prezzo ben preciso, meglio definire una "forchetta": possiamo partire da 300 euro e superare i 10.000 euro con i modelli più complessi. Molte e-bike di altissima fascia vengono addirittura definite moto-bike per via della loro grande potenza, i modelli con motori da più di 250 W però non sono autorizzati a circolare in strada, soltanto su sentieri sterrati lontani dal normale traffico.

Con cifre attorno ai 500 euro possiamo solitamente acquistare e-bike cittadine "essenziali", magari pieghevoli e con ruote di dimensioni ridotte (e di provenienza cinese, come succede su siti come Gearbest). Per una discreta bici elettrica "Full size" meglio andare su prezzi che vanno dai 700 ai 1.200 euro.

I prezzi salgono ancora andando sulle Mountain Bike elettriche, soprattutto se sono Front Suspended o Full Suspended. In questo caso è abbastanza facile arrivare a 5.000/6.000 euro per i migliori modelli di media fascia, fino ad arrivare ai top di gamma più professionali da 10.000 euro.