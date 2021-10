Quanto costa una Bentley? Diamo un'occhiata al listino del marchio britannico

Nelle scorse settimane abbiamo visto quanto costa una Ferrari e quanto invece costa una Lamborghini secondo i listini attuali. Oggi è arrivato il momento di scoprire quanto costa una Bentley, così da ingannare l'attesa per le succose novità che il brand britannico sta per presentare in Italia.

Guardando al listino Bentley attuale, sono tre i modelli presenti (in più versioni), con il biglietto di ingresso che costa "solo" 176.142 euro. Parliamo della Bentley Bentayga, una Sport Utility disponibile nelle varianti S, V8 e Hybrid. Ovviamente i 176.000 euro sono "a partire da", aggiungendo ulteriori accessori è facile superare i 200.000 euro (e si può arrivare fino a 260.000 euro).

L'elegante berlina Bentley Flying Spur invece è disponibile in quattro versioni differenti (due delle quali Mulliner) e sembra partire da 202.000 euro, per arrivare a un massimo di 267.000 euro. Non siamo tuttavia al top della gamma.

Con la Continental GT, un grande classico della casa, partiamo da 204.000 euro per arrivare a circa 246.000, mentre per la versione Cabrio occorrono minimo 225.000 euro.

Arriviamo così alla vettura "top notch", anche se al momento non sembra più essere disponibile in Italia: con la Bentley Mulsanne parliamo di un cartellino del prezzo che parte da 321.000 euro. Come anticipato sopra però le cose potrebbero presto cambiare, con il marchio britannico che potrebbe lanciare diverse novità nel nostro Paese. Stay tuned, come direbbero in UK.