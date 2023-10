Quanto costa la batteria di un'auto elettrica? Quella del RAM più di una Citroen e-C3

Il prezzo delle auto elettriche continua ad essere uno degli argomenti di maggiore dibattito fra gli appassionati di motori e fra chi starebbe pensando di passare al green. Ad oggi in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro, ma sono davvero poche le vetture a zero emissioni in vendita sotto i 25mila euro.

Tutta colpa delle batterie, che sono una tecnologia (ovviamente intendiamo quelle applicate alle auto), ancora relativamente nuova e che devono garantire determinate performance. Se infatti la batteria di uno smartphone o di un computer si scarica in un giorno ce ne faremo una ragione, ma i propulsori elettrici montati sui mezzi a quattro ruote devono avere una durata superiore ad un battito di ciglia.

Per cercare di fare un po' di chiarezza il sito Visual Capitalist ha pubblicato una bella infografica, (che trovate qui sotto), che mostra i prezzi delle batterie di alcune auto elettriche americane, a cominciare da quella del fuoristrada RAM 1500 REV, 24.500 euro, quindi più della Citroen e-C3 presentata soltanto pochi giorni fa.

Per la batteria da 100 kWh della Tesla Model S, invece, il prezzo scende a 11.350 euro, mentre per la navetta di Amazon, Rivian Delivery Van, si risale a 12.300 (135 kWh). Bene la batteria della Ford Mustang Mach-E, fra le auto a zero emissioni più diffuse d'Europa, che ha un costo di 6.400 euro (74 kWh), mentre quella della Volkswagen ID.4 da 62 kWh sale a 8.200.

Secondo quanto si legge nello studio di Visual Capitalist il prezzo di un pacco batteria varia a secondo di diversi fattori come “il costo delle materie prime, la complessità dell’imballaggio e la stabilità della catena di fornitura”, senza dimenticarsi della sua composizione chimica che va ad incidere su capacità, potenza e durata.

Le più care in tal senso solo le NCA, nichel-cobalto-alluminio, che costano 115 euro a kWh, davanti alle NCM nichel-cobalto-manganese (107 euro), e alle LFP, le litio ferro fosfato, che ad oggi sono quelle più economiche, 94 euro per ogni kWh.

Costi importanti quindi e chissà che il Tesla Cybertruck, le cui consegne scatteranno il prossimo 30 novembre, non possa registrare il record assoluto tenendo conto che avrà una batteria con un'autonomia da ben 800 km.