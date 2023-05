Quanto costa realmente un'auto nuova? La media è di 350 euro al mese

Quanto costa acquistare realmente un'auto nuova ad un italiano? Come vi abbiamo già raccontato, il prezzo medio delle vetture uscite dal concessionario è aumentato di molto negli ultimi anni, e stando all'ultima rilevazione, oggi acquistare un'auto nuova in Italia costa circa 26mila euro.

Partiamo quindi da questo dato, sviluppando i vari costi mensili e ricordando che stiamo parlando di un'auto nuova e di una media, di conseguenza possono esserci vetture che costano anche qualche migliaia di euro in meno, così come da top 10 delle auto nuove meno care in Italia.

In ogni caso, tornando ai nostri 26mila euro, possiamo ipotizzare una rata standard da 200 euro per 4 anni (che poi potrebbe essere ulteriormente prorogata). A questa cifra bisogna aggiungere i costi dell'assicurazione, e in questo caso, per un nuovo dobbiamo stare attorno ai 400 euro (ad andarci bene), tenendo conto anche degli aumenti degli ultimi tempi.

Per comodità facciamo 480, di modo da suddividere mensilmente l'assicurazione in 12 rate da 40 euro ciascuna, arrivando così a 240 euro al mese. Ovviamente ci sono i costi del carburante e in questo caso, tenendo una media di 12mila km annui, quindi 1.000 al mese, siamo attorno 100 euro di benzina o gasolio ogni 30 giorni, arrivando così alla cifra di 340 euro al mese.

L'ultima spesa riguarda il bollo dell'auto, che varia ovviamente a secondo della cilindrata e potenza, ma tenendo anche in questo caso una media di 200 euro all'anno, siamo a 16 euro al mese, per un totale quindi di 356 euro mensili fino alla fine del finanziamento, solitamente i primi 4 o 5 anni.

A questi costi di fatto fissi vanno poi aggiunte le revisioni, i tagliandi ed eventuali visite in officina che potrebbero far ulteriormente lievitare il prezzo di acquisto di un'auto ma in media la cifra che balla è di 350 euro al mese (forse si scende a 300 pagando meno di assicurazione), quasi come una rata del mutuo. Ovviamente, se vi va, raccontateci la vostra esperienza in quanto a costi dell'auto.