Quanto costa un'auto nuova in Italia? Un salasso, 26.000 euro di media

Quanto spendono in media gli italiani per un'auto nuova? Esattamente 26mila euro, un prezzo che sta continuando ad aumentare negli ultimi anni, con tutto ciò che ne consegue. A calcolarlo è stato uno studio di Fleet&Mobility circa la spesa media del 2022 per quanto riguarda il settore auto.

Da più tre anni i prezzi, così come ricorda il Corriere della Sera, stanno continuando a salire per via di una serie di eventi come la pandemia di covid, la scarsità di chip e materie prime, la guerra in Ucraina e la crisi energetica, e la transizione verso la mobilità elettrica. Tutte situazioni che non fanno ovviamente bene al portafoglio degli italiani (e in generale dei cittadini del mondo), che hanno visto il prezzo medio del nuovo in continua ascesa.

Di conseguenza non sorprende il fatto che le immatricolazioni siano calate del 10 per cento rispetto al 2021, anno che tra l'altro non aveva già registrato alcun record. Del resto comprare un'auto nuova è diventato molto costoso, e se due anni fa la media era di 24.300 euro, oggi siamo saliti a quota 26mila, questo il prezzo medio di tutte le auto immatricolare nel 2022.

Sia chiaro, nel calderone troviamo anche auto sportive, fuoriserie, SUV e macchine di lusso che ovviamente alzano la media di spesa, ma fra le 10 auto più vendute in Italia nel 2022 figurano per la maggior parte utilitarie come Panda, 500 e Ypisilon, fresca di modello 2023 con Apple CarPlay e Android Auto.

Comprare anche una “piccola” è quindi oggi diventato assolutamente dispendioso per gli italiani e a farne maggiormente le spese sono state le famiglie, il cui volume di acquisti, sempre stando al Centro Studi Fleet&Mobility, è calato del 16%, anche se in parte compensato dalla crescita del noleggio a lungo termine (+6%).

Nel giro di 10 anni il prezzo medio delle auto nuove è salito di 8 mila euro, tenendo conto che nel 2013 era pari a 18mila, con un salto in particolare dal 2019 al 2022 pari a 5 mila euro. La stessa situazione la si ritrova infine nel mercato dell'usato, con un prezzo medio di 21.600 euro e con una maggiore tendenza rispetto a qualche anno fa ad acquistare auto anche di 10 anni (un italiano su due).