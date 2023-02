Quanto ci costa un'auto elettrica? Qualcuno dice 18.500 euro in più

Quanto costa acquistare un'auto elettrica? Secondo il quotidiano La Verità, che ha analizzato nel dettaglio la questione EV, il prezzo rispetto ad una vettura con motore endotermico dovrebbe essere superiore di ben 18.500 euro: scopriamo perche.

E' ufficiale e non si torna più indietro: l'Ue ha detto stop a benzina e diesel dal 2035, di conseguenza tutte le auto prodotte dal primo gennaio di quell'anno dovranno avere un motore elettrico a zero emissioni. Se da una parte alcune case automobilistiche e i vari addetti ai lavori sono sul piede di guerra, non sono da meno molti automobilisti, spaventati per il costo ancora molto alto (ma alla transizione mancano comunque 12 anni), delle vetture green.

La Verità ha cercato di fare i conti nel dettaglio per scoprire quali diversi costi vi siano fra un'auto benzina o diesel e una elettrica. Si parte dal prezzo base, che come ben sappiamo è molto più alto per un EV rispetto ad una vettura normale. Come vi abbiamo raccontato tramite la top 5 delle auto elettriche meno care, si parte da 21mila euro, una cifra che risulta essere ben più alta rispetto ad un'auto “classica”. La Verità, per semplificare, ha segnato 10.000 euro in più per l'acquisto a cui si aggiungono altri 5.000 euro (che però non sono assolutamente obbligatori), per chi volesse mettersi la colonnina in casa fra 1.500 per il Wallbox e 3.500 euro fra opere murarie, elettriche e di installazione.

C'è poi da fare i conti con la ricarica di elettricità, anche se su questo aspetto vi sono diverse questioni da specificare. La Verità parla di 39 euro per 320 km di autonomia contro gli 800 km per 90 euro di carburante. Per ricaricare le batterie vi sono però degli abbonamenti che permettono, dietro un pagamento mensile, di avere la corrente in sconto al kW, ma quest'ultimo caso può essere preso in considerazione solo per chi usa l'auto tutti i giorni e non per chi invece ce l'ha quasi sempre in garage e la utilizza una volta a settimana.

Il quotidiano si sofferma poi sulle assicurazioni, che per il momento restano un campo ancora molto incerto in quanto potrebbero a breve essere introdotte delle nuove voci. In ogni caso, stando alle statistiche sugli incidenti di Axa Svizzera, c'è da aspettarsi un aumento a breve anche del costo delle compagnie assicurative visto che “i conducenti di auto elettriche causano il 50% in più di collisioni con danni ai propri veicoli rispetto a quelli delle auto tradizionali”.

L'ultima voce, che permette di arrivare così al fatidico totale di 18.500 euro, riguarda il costo totale di proprietà e gestione dell'auto. Secondo Leaseplan, il Car cost index per l'Italia per l'elettrica è di 1.162 euro, circa 100 euro in più rispetto ad una benzina (1.055) o ad una diesel (1.038). Per Federcarrozzieri si tratta comunque di cifre sottostimate visto che, riparare una vettura elettrica oggi come oggi costa «anche il 46% in più rispetto a un’auto a benzina a causa dei maggiori costi per ricambi, manodopera, materiali di consumo (vernici e correlati), costi complementari».

Ovviamente stiamo prendendo in considerazione uno scenario che riguarderà il 2035, quindi fra 12 anni, quando il mondo potrebbe essere ben differente rispetto ad ora: magari un posto migliore grazie ad un sacco di auto elettriche a zero inquinamento circolanti sulle nostre strade...