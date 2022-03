Quanto mi costa l'assicurazione auto e moto? Arriva il preventivatore pubblico dell'IVASS

Oggi scegliere una nuova assicurazione auto può essere una vera impresa, poiché l'offerta è vastissima e ogni compagnia offre servizi diversi, seppur simili fra loro. Per questo motivo l'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha lanciato uno strumento ottimo: il Preventivass.

Si tratta di un "preventivatore pubblico", uno strumento online che vi permette di accedere a decine e decine di preventivi solo inserendo alcuni dati relativi alla vostra persona e ovviamente al veicolo che avete intenzione di assicurare - e potete scegliere fra ciclomotore fino a 50 cc (anche elettrico), motociclo oltre 50 cc oppure autovettura.

Si tratta di un mezzo davvero efficace per accedere subito a decine di offerte, con la possibilità di scegliere sin da subito molti dei servizi accessori principali. I preventivi vi indicano anche quali compagnie prevedono il risarcimento diretto e quali no (come funziona il risarcimento diretto delle assicurazioni).

La garanzia è data ovviamente dall'IVASS: è l'ente che nel nostro Paese si occupa di vigilare sulle assicurazioni, dunque non c'è alcun interesse diretto e i preventivi finali sono assolutamente "super partes". È uno strumento promosso e sviluppato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, dunque potete inserire i vostri dati personali senza pericoli. Per accedere subito al portare non vi resta che andare sul sito ufficiale Preventivass.