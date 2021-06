Quanto costa un'assicurazione auto? I prezzi medi regione per regione

Quanto costa un’assicurazione auto? È una domanda ricorrente a cui non è facile rispondere, per via delle molte variabili in gioco, sappiamo però quanto costa in media una RC Auto in Italia.

Gli ultimi dati disponibili arrivano dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che nel primo trimestre del 2021 ha riscontrato un prezzo medio di 367 euro. Il 50% degli assicurati italiani paga meno di 330 euro, mentre il 90% degli assicurati paga meno di 572 euro. Soltanto il 10% degli assicurati pagano invece meno di 201 euro.

Il prezzo medio si è ridotto del 6,3% rispetto al 2020 e del 26% rispetto al primo trimestre del 2014. Il prezzo medio della RC Auto è dunque in clamorosa discesa, i valori però cambiano molto a seconda della regione di residenza. Guardando infatti ai prezzi regione per regione, scopriamo che in Campania il premio medio arriva a 484,7 euro, in Toscana a 417,7, nel Lazio a 396,1, mentre in Valle d’Aosta la media è di appena 281,7 euro, in Molise di 296,6 euro, in Friuli-Venezia Giulia di 295 euro e in Basilicata di 298 euro.

Al di là dei prezzi medi, un prezzo comune a tutti non esiste, il premio si calcola in base all’età dell’assicurato, all’anzianità della patente, al tipo di veicolo (cilindrata e assicurazione), alla presenza di sistemi di protezione in caso di sinistro (airbag, frenata di emergenza) o della cosiddetta Black Box, divenuta molto diffusa negli ultimi anni. Alcuni istituti offrono anche soluzioni meno costose se percorrete pochi chilometri all’anno, per aver un’idea precisa dunque è bene richiedere un preventivo accurato con i dati della vostra targa.