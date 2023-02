Quanto costa l'assicurazione per un quadriciclo come la Citroen Ami?

Grazie alla mobilità elettrica le nostre città saranno presto “prese d’assalto” da quadricicli a zero emissioni, veicoli da ricaricare facilmente a casa con costi di esercizio assolutamente ridotti. Ma quanto costa assicurare una di queste microcar elettriche?

Quando si parla di quadricicli, microcar e quad, solitamente l’alimentazione non è una variabile capace di modificare il prezzo della polizza, contano soprattutto i kW di potenza. Abbiamo citato i quadricicli elettrici perché più di altri veicoli stanno attirando l’attenzione del pubblico, i prezzi indicativi di cui parleremo però andranno bene per qualsiasi tipo di quadriciclo, anche a benzina.

Rispetto a qualche anno fa, i prezzi delle polizze dei quadricicli leggeri sembrano esser scesi - e anche di parecchio. Il costo medio di un’assicurazione per quadriciclo è oggi di circa 200-300 euro l’anno, esistono alcuni casi però in cui è possibile arrivare anche a 1.000 euro l’anno, dipende molto dall’età del conducente, dalla potenza del veicolo, dalla città di residenza. Per risparmiare, affidarsi a un comparatore di polizze può essere sicuramente una buona idea, fate però attenzione: le potenziali truffe sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando ci si affida a compagnie poco conosciute che operano esclusivamente online. Sul sito dell’IVASS trovate in ogni caso la lista di tutti gli operatori autorizzati, così da stipulare la vostra polizza a cuor leggero.

Ricordiamo che un quadriciclo leggero è un veicolo che a vuoto non supera i 350 kg, che ha una capacità di carico fino a 200 kg e ha una velocità massima di 45 km/h. Si può guidare anche a 14 anni con patente AM, la famosa Citroen Ami è ad esempio un quadriciclo leggero.

Esistono però anche quadricicli pesanti, con massa a vuoto compresa fra 350 e 400 kg. La capacità di carico rimane di 200 kg, possono però essere guidati con patente B1 a partire da 16 anni. La loro velocità massima è di 90 km/h, si assicurano con una polizza moto ma il contratto è leggermente diverso da quello dei quadricicli leggeri. Per fare un esempio: la Microlino su cui siamo saliti a Milano è considerato un quadriciclo pesante per via della sua potenza e del suo limite di velocità.

