Costa 640.000 dollari, ha sei ruote ed è italiana: ecco la Covini 6SW

Avete sempre sognato di poter guidare una macchina omologata per circolare in strada, super sportiva, a sei ruote (come in Cyberpunk 2077)? Bene perché qualcuno ha creato una vettura che potrebbe fare al vostro caso: eccovi la Covini 6SW.

Il design non è poi così originale, nel senso che di quest’auto si parla dal lontano 2008, ora però è possibile ordinarla di nuovo - e si, dopo dieci anni dal debutto - sul sito ufficiale. Certo un design così particolare e unico, a tre assi praticamente, ha un suo prezzo: preparatevi a sborsare 640.000 dollari - prezzi di listino senza optional aggiunti.

Ma quale azienda produce esattamente questa stramba vettura? Ebbene una società automobilistica italiana fino al midollo, la Covini per l’appunto, fondata nel 1978 dall’ingegnere Ferruccio Covini. Perché mai poi creare una supercar a sei ruote? L’azienda promette una migliore tenuta di strada grazie alle “minori masse non sospese”, maggiore potenza frenante e superficie di contatto sulla strada, e ancora direzionalità, aerodinamica anteriore e comfort di marcia superiori alla media.

A spingere l’auto troviamo un motore centrale V8 da 4.2 litri, capace di produrre 500 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti oppure a uno automatico 6 rapporti a singola frizione, simile a quello visto sulle Ferrari e le Lamborghini dei primi anni 2000. Quanto vorreste provare una vettura simile?