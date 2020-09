Cosa può fare una Volkswagen ID.4 elettrica? Primo spot ufficiale VW

Per quali motivi un automobilista dovrebbe acquistare un nuovo SUV? Beh ce ne sono almeno due essenziali e ve li mostra Volkswagen in un piccolo video di presentazione della sua nuova ID.4 100% elettrica.

La nuova vettura, che sarà commercializzata in Europa come negli Stati Uniti (e che abbiamo intravisto nel video con protagonisti Elon Musk e Herbert Diess uscito poche ore fa) sarà svelata ufficialmente al mondo il prossimo 23 settembre, sembra però che il marchio tedesco voglia tenere davvero pochi elementi segreti fino alla fine - del resto i leaker ci hanno già mostrato di tutto e di più nei mesi passati.

Nel nuovo video postato da VW, giusto un teaser da 26 secondi, vengono sin da subito sottolineate due grandi peculiarità del SUV elettrico ID.4: la possibilità di percorrere strade irregolari (magari anche un pizzico di off-road) e di agganciare rimorchi. Nonostante il suo DNA 100% elettrico, la nuova Volkswagen ID.4 ci tiene dunque a ricordare a tutti come sia un SUV al 100%, pronto a qualsiasi sfida senza troppe rinunce. Chiaramente VW dice anche che l'auto mostrata è un prototipo e che il modello non è ancora in vendita, ma manca poco, molto poco, a fine settembre conosceremo ogni dettaglio. Nel frattempo ecco gli interni della Volkswagen ID.4.