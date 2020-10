Cosa vede la telecamera interna delle auto Tesla? Ce lo dice un hacker

Come probabilmente già saprete se seguite le nostre pagine, le auto Tesla hanno a bordo ben 8 telecamere che servono ad Autopilot e alla famosa Modalità Sentinella in fase di parcheggio. Presto però verrà attivata anche una telecamera interna e un hacker ci ha appena mostrato cosa sarà in grado di vedere.

Quando la Tesla Model 3 è arrivata sul mercato, Elon Musk ha avvisato il pubblico anche della presenza di una telecamera interna montata nello specchietto centrale. Questo ennesimo “occhio digitale” sarebbe però rimasto disattivato, in attesa che il software Tesla fosse abbastanza avanzato da sfruttarla a dovere. Inoltre gli uomini Tesla l’hanno implementata anche pensando a un altro uso: controllare i robotaxi a guida autonoma, filmando così le persone intente magari a vandalizzare i veicoli.

Sono passati ben 3 anni dall’uscita sul mercato della Model 3, inoltre questa telecamera interna figura anche a bordo della nuova Model Y (qui il nostro incontro ravvicinato con la prima Model Y d’Italia), solo ora però Tesla l’ha messa in funzione e un hacker (l’ormai famoso Green) ne ha subito “preso possesso”.

Il programmatore ha scoperto, sbriciando nel codice, che la telecamera sarà presto in grado di “leggere” il volto del conducente, rilevando occhi chiusi oppure lontani dalla strada (anche con gli occhiali da sole), sguardi a destra o sinistra, insomma se il conducente sta prestando attenzione oppure no a cosa succede davanti a lui - così che il software possa in caso decidere di frenare d’emergenza all’occorrenza. Questa la lista completa delle operazioni che la telecamera cercherà di rilevare:

BLINDED

DARK

EYES_CLOSED

EYES_DOWN

EYES_NOMINAL

EYES_UP

HEAD_DOWN

HEAD_TRUNC

LOOKING_LEFT

LOOKING_RIGHT

PHONE_USE

SUNGLASSES_EYES_LIKELY_NOMINAL

SUNGLASSES_LIKELY_EYES_DOWN

L‘idea di Tesla di monitorare l’attenzione del conducente non è certo originale, anzi anche molti altri produttori stanno sperimentando la stessa funzione. Quando il software sarà pronto però, già tutte le Model 3 e Model Y in circolazione saranno in grado di offrire questa funzione, un ottimo plus per tutti i clienti di Elon Musk.