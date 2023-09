Cosa fare se si trova la colonnina di ricarica dell'auto elettrica occupata abusivamente?

Con il diffondersi delle auto elettriche in Italia, aumentano anche i comportamenti incivili degli automobilisti, e ci riferiamo in particolare all'occupazione abusiva delle piazzole presenti presso i centri dove si ricaricano le batterie.

Ad esempio spesso e volentieri si trovano auto già cariche quindi parcheggiate per ore, ma anche veicoli termici che si fingono EV, come ad esempio il caso dell'Italiano in Svizzera alla guida di una Range Rover, che aveva fatto finta di collegarla alla colonnina, piazzando l'auto abusivamente.

Cosa fare quindi se si dovesse incappare in una situazione di questo tipo? La situazione viene chiaramente regolata dal Codice dello Strada, di recente rivisto da Matteo Salvini, e precisamente attraverso l'articolo 158 introdotto nel 2017.

La piazzola delle colonnine di ricarica è un servizio offerto al cittadino di conseguenza occuparla senza averne titolo significa privare chi ha bisogno dello stesso di sfruttarlo. Nell'articolo in questione si precisa al comma h-bis che fra le soste vietate vi sono anche quelle “negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica”.

Chi viola questa regola può incorrere in una sanzione che va da 85 euro fino ad un massimo di 338 euro, mentre per le moto e gli scooter, la pena va da 40 a 164 euro. Inoltre può scattare la rimozione forzata con conseguenti ulteriori costi per il proprietario dell'auto.

Veniamo quindi alla domanda iniziale: cosa fare se si trova la colonnina di ricarica occupata in maniera abusiva? Bisogna rivolgersi semplicemente alla polizia municipale locale, chiedendo quindi il loro intervento.

Non è comunque certo lo stesso, nel caso non vi fossero pattuglie disponibili, ed inoltre non è da escludere l'attesa di svariato tempo. In ogni caso la verifica dell'occupazione non è semplice, visto che la colonnina non indica da quanto tempo l'auto ha completata la ricarica, e per la rimozione dovrebbe passare almeno un'ora.

Da segnalare infine che i fornitori di energia, una volta terminato il tempo della ricarica, applicano una tariffa al minuto per l'occupazione indebita della colonnina, che però a volte non viene applicata di notte. Ci auguriamo quindi che i proprietari di EV, appena finita la ricarica, lascino la piazzola agli altri.