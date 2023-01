Cosa farà Tom Zhu per Tesla? Svelato il nuovo ruolo del fidatissimo di Elon Musk

Qualche giorno fa, poco prima di Natale 2022, il web si è riempito di voci che davano Tom Zhu, responsabile di Tesla in Cina, prossimo a ricoprire un ruolo ancora più importante all’interno dell’azienda. Qualcuno ha persino pensato potesse sostituire Elon Musk come CEO, ora però conosciamo quello che sarà probabilmente il suo nuovo ruolo.

Tom Zhu, colui che ha diretto le operazioni in Cina dopo l’apertura della Giga Shanghai e uomo fidato di Elon Musk, sarà con estrema probabilità responsabile delle vendite, dell’assistenza e delle consegne in Nord America, terra natia di Tesla. A dirlo con sicurezza è il magazine americano Electrek, che avrebbe avuto un’importante soffiata: Tom Zhu si appresta così a diventare il braccio destro di Elon Musk negli Stati Uniti e in Canada, dove l’apertura della Giga Texas a Austin ha portato non poco scompiglio (in senso positivo).

Inutile dire che Tom Zhu avrà parecchio da fare: dovrà coordinare dall’alto non solo il nuovo impianto costruito in Texas, dovrà gestire anche il lancio commerciale del Tesla Cybertruck e della nuova Model Y con celle 4680, batterie di nuova generazione che aspettiamo dalla fine del 2020. Non ultimo, nel 2024 Zhu si troverà fra le mani anche la scottante sfida del lancio della Tesla economica e compatta da 25.000 dollari, una vettura che potrebbe far guadagnare alla società quote di mercato enormi in tutto il mondo.

Sempre secondo l’indiscrezione di Electrek, Zhu manterrà il ruolo di vice presidente nell’area Asia/Pacifico, alle sue mansioni però si aggiungerà la responsabilità del Nord America. Negli USA e in Canada al momento il ruolo di vice presidente delle operazioni di vendita e assistenza è in mano a Troy Jones, uomo che oggi si interfaccia direttamente con Elon Musk e ha alle spalle un’esperienza di 12 anni con la compagnia californiana; presto riporterà direttamente a Tom Zhu. Assunto per la prima volta da Tesla per occuparsi dello sviluppo della rete Supercharger in Cina, il manager ha ben presto scalato la piramide delle responsabilità all’interno dell’azienda, diventando uno degli uomini più fidati di Elon Musk. Sotto la sua guida Tesla è cresciuta a dismisura in Cina e ora probabilmente il CEO si aspetta un effetto simile anche in Nord America, ancora oggi mercato principale di Tesla. (Foto cover: Yilei Sun/Reuters)