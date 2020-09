Cosa ci fa un Tesla Cybertruck nella Gigafactory 1? La foto

Chi sogna di acquistare e guidare un futuristico Tesla Cybertruck dovrà avere ancora molta pazienza. L’azienda di Elon Musk infatti vuole costruirlo presso la nuova Giga Texas, i cui lavori sono praticamente appena iniziati. Nel frattempo però un esemplare è apparso presso la fabbrica di Fremont.

Presso la Gigafactory numero 1, la più grande di Tesla allo stato attuale, vengono costruite tutte le Model 3 del mercato occidentale, e sì anche quelle vendute in Europa, e le nuove Model Y (arriva proprio da Fremont infatti la Tesla Model Y di Matteo Valenza che abbiamo visto dal vivo), di Cybertruck però non dovrebbe esserci neanche l’ombra.

Proprio per questo motivo sta facendo il giro del mondo una foto pubblicata su Reddit che vede un Cybertruck nell’impianto di Fremont con quattro operai Tesla completamente rapiti e incuriositi dalla vettura, che effettivamente si trova lì in via del tutto eccezionale. A tal proposito, cosa ci fa un Cybertruck a Fremont?

Beh qui il web si è scatenato nelle risposte, poiché potrebbe trattarsi di un prototipo intento a downgradare alcune caratteristiche oppure un nuovo modello arrivato lì per prendere in prestito qualche elemento dalle altre Tesla in line-up, del resto anche le prime Model S avevano parti delle prime Roadster, è normale condividere delle parti finché non è pronta una vera e propria linea produttiva. Chissà che Elon Musk non risolva il mistero su Twitter.