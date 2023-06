Cosa fare se il tappo del carburante è bloccato? Ecco un paio di trucchi

Vi è mai capitato di essere pronti ad inserire la pompa del carburante nel serbatoio, ma di essere impossibilitati a farlo per via del tappo del serbatoio bloccato? Si tratta di una rottura non troppo comune ma quando capita è davvero fastidiosa.

Del resto, immaginatevi di essere a secco e di essere quindi obbligati a fare rifornimento, peggio ancora in un'autostrada: non dovete andare nel panico visto che come (quasi) ogni cosa vi è una soluzione.

La prima cosa da sapere è che ci sono degli ottimi consigli da seguire per ridurre i consumi, secondariamente, normalmente questo tipo di guasto capita più spesso d'inverno, quando la carrozzeria potrebbe ghiacciarsi per via delle basse temperature, di conseguenza potrebbe accadere che si crei una sorta di “sigillo” gelato attorno al tappo, che impedisca allo stesso di aprirsi al bisogno.

Cosa fare quindi per risolvere questo problema? Le opzioni sono due, prima di tutto, si può gettare dell'antigelo sul tappo in questione, ma eventualmente può andare bene anche dell'acqua (non calda), per scongelare la zona interessata. Se vi trovate in una zona estremamente fredda, sarebbe meglio aprire subito il tappo e magari lubrificarlo di modo da evitare che si congeli nuovamente.

A volte però è possibile che il tappo non si apra in quanto il servomotore sia rotto. Questa seconda opzione può avvenire indipendentemente dalle temperature esterne e si può risolvere grazie allo sblocco di emergenza.

Per individuarlo si deve consultare il manuale di istruzione dell'auto, ma nella maggior parte dei casi lo si trova nel bagagliaio, in zona serbatoio. Una volta individuato bisognerà rimuovere il rivestimento interno dopo di che si troverà un cavo con il simbolo della stazione di servizio; a quel punto bisognerà tirarlo dopo di che ci recheremo nuovamente sul lato della nostra vettura e potremo aprire manualmente il tappo.

Ovviamente non bisogna tirare con troppa forza, pena il rischio di rompere il meccanismo. In ogni caso, sbloccato il tappo del serbatoio, sarà meglio recarsi in officina per far riparare il servomotore a meno che lo stesso non sia semplicemente sporco: a quel punto vi basterà solo una pulita e sarà come nuovo. E a proposito del carburante, sapete quali sono le auto che consumano meno?