Cosa è successo alla Lamborghini Murcielago LP 640 distrutta nel Cavaliere Oscuro?

La Lamborghini torna protagonista delle nostre pagine, ancora una volta per un crash. Dopo l'incidente di Londra a 6 cifre con protagonista una Lamborghini Aventador SVJ, questa volta parliamo della mitica Lambo grigia, una Murcielago LP 640 che apparve nel film Il Cavaliere Oscuro.

La Lamborghini Murcielago non è stata scelta a caso in The Dark Knigh. Prima di tutto Murcielago in spagnolo significa Pipistrello, e la sua apertura delle portiere ad ali di gabbiano, ricordava ad alcuni le ali proprio di un pipistrello.

Tale caratteristica è stata iconica nelle Lambo degli anni passati, ma in seguito la casa di Sant'Agata Bolognese ha deciso di abbandonarla in favore di una modalità di accesso all'auto forse meno appariscente. Un esempio lampante è la Lamborghini Huracan, le cui portiere sono state di recente sradicate da un orso.

Tornando alla nostra vettura utilizzata in Batman, la domanda sorge spontanea: che fine ha fatto? Secondo quanto emerso si troverebbe in Europa, anche se non vi sono certezze a riguardo e notizie concrete. Il rischio maggiore è che la stessa vettura sia andata perduta per sempre, magari finita in qualche garage impolverata.

Un vero e proprio mistero e soprattutto un mistero molto caro. Oltre ad avere un valore maggiore per via del fatto di aver preso parte ad uno dei film più belli degli ultimi anni, la Lamborghini Murcielago LP 640 in questione era dotata del cambio manuale, un pezzo quindi davvero pregiato.

Ed Bolian, di VINwiki e della serie CarTrek, ha messo una taglia di 100.000 dollari per ritrovare la Murcielago grigia distrutta di The Dark Knight, ma al momento tutto tace. Nathan Crowlet, scenografo del Cavaliere Oscuro, spiegò che Lamborghini aveva fornito ai produttori del film tre diverse vetture, fra cui quella che viene distrutta durante l'inseguimento di giorno.

Il COO di Lamborghini America, Michael Lock, dichiarò a Hollywood Reporter che il design della Murcielago avrebbe retto il confronto con i veicoli di fantascienza presenti nel film, e per questo si era optato per la fuoriserie senza camuffarla esteticamente.