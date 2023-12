Cosa sta succedendo sulla A4 Milano-Torino: km di coda per l'assalto a un portavalori

Il lunedì è di per sé una giornata difficile, che ci riporta al lavoro dopo il weekend. Come se questo non bastasse, oggi 4 dicembre 2023 si è rivelato un lunedì terrificante per molti automobilisti che pensavano di usare il tratto di A4 che va da Milano a Torino. Vi spieghiamo cos’è successo.

Molte persone non sono neppure riuscite a raggiungere il luogo di lavoro questa mattina sul tratto di A4 che da Milano porta a Torino, e viceversa. All’alba, una banda di rapinatori ha tentato di fermare un furgone portavalori posizionando un TIR di traverso lungo la carreggiata al confine tra Piemonte e Lombardia, vicino al ponte sul Ticino, qualcosa però non ha funzionato. Il conducente del portavalori ha capito la situazione ed è riuscito a infilarsi nell’unico spazio libero lasciato dal TIR, sul fianco della carreggiata, riuscendo così a sfuggire ai malviventi.

Il tutto è accaduto nel territorio di Romentino in direzione Torino, con il furgone blindato che è poi uscito a Novara Est in attesa delle forze dell’ordine. Sul posto in cui è stato dirottato il TIR sono arrivati la Polizia Stradale e la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso, come potete però immaginare la viabilità ha risentito pesantemente dell’accaduto.

A complicare le cose è stata la fuga dei malviventi, che hanno sparso sull’asfalto dei chiodi su entrambe le direzioni al fine di proteggere la loro fuga. Al momento in cui scriviamo la A4 risulta ancora chiusa in entrambi i sensi, un nostro stesso caporedattore è rimasto bloccato nel caos e non è riuscito a raggiungere Milano provenendo da Novara. Nello specifico in direzione Torino è chiuso il tratto tra Marcallo Mesero (Milano) e Novara Est, in direzione Milano tra A26 Biandrate (Novara) e Marcallo Mesero. Si segnalano code di svariati chilometri, l’ultimo rilevamento parla di 6 km di veicoli in coda.