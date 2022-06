Cosa succede se una Tesla Model 3 Long Range viene abbandonata per anni?

Dopo avere visto una Tesla Model 3 trasformata in carro armato, ci spostiamo dalla Germania agli Stati Uniti per vedere cosa succede quando una Model 3 Long Range viene abbandonata per diversi anni: il veicolo elettrico si rovina rimanendo fermo per tanto tempo? Scopriamolo assieme!

Lo YouTuber RSymons RSEV qualche giorno fa ha pubblicato sulla piattaforma di streaming di casa Google un interessante filmato in cui mostra cosa succede quando una Tesla Model 3 rimane ferma per molto tempo, sia sotto il cofano che lato software. Secondo quanto dichiarato dallo specialista britannico, il proprietario originale avrebbe acquistato l'auto nuova di zecca con l'intenzione di spedirla all'estero dal Regno Unito, per poi lasciarla parcheggiata in un ambiente esterno comunque non completamente esposto alle intemperie.

Con solamente 52 chilometri percorsi e il classico odore da macchina nuova negli interni, dopo un lavaggio a fondo la Model 3 Long Range in questione è tornata come nuova di zecca. Il vero problema poteva riguardare la batteria ma, fortunatamente, il proprietario l’ha lasciata collegata a una presa della corrente impostando il limite di carica a circa il 50%, decisione molto saggia che ha permesso al veicolo elettrico di mostrare ancora oggi l’autonomia dichiarata di fabbrica a piena carica. Il software, invece, era ancora fermo alla versione 10 e, con un semplice aggiornamento alla V11, ha ottenuto tutte le ultime funzionalità introdotte dai tecnici della casa di Elon Musk.

In poche parole, questo video è la prova che una Tesla può essere lasciata in garage con i giusti accorgimenti per la batteria, esattamente come fatto dal proprietario originale.

Negli Stati Uniti, invece, una Tesla Model S è andata a fuoco tre settimane dopo un incidente, mentre era ferma nel parcheggio di uno sfasciacarrozze.