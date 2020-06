Cosa succede quando un Tir ci tampona a 43 km/h: il video mette i brividi

Il web è pieno zeppo di video relativi a incidenti stradali, reali o simulati con manichini, e molti di questi sono a dir poco spaventosi. Questa espressione ben si adatta a un Crash Test pubblicato dal canale polacco Dekra, che mostra cosa accade a un'auto ferma in autostrada che viene tamponata da un Tir.

Per avere conseguenze nefaste e disastrose non serve che questi bestioni della strada vadano chissà quanto veloci: nel test infatti il Tir procedere ad appena 43 km/h, il risultato è comunque devastante. Della station wagon utilizzata per la prova, ferma simulando una coda appena dietro un autoarticolato, non rimane praticamente nulla, viene schiacciata e accartocciata fra i due mezzi come se si trattasse di un veicolo di cartone...

Al solo pensiero di un'auto piena di persone che possa subire un incidente simile vengono i brividi, anche se ovviamente parliamo di condizioni "estreme". Non sappiamo inoltre quale grado di sicurezza offrisse l'auto utilizzata per la prova, di sicuro però a un impatto del genere poche vetture ne uscirebbero bene, probabilmente nessuna... la speranza è che i conducenti di questi grossi mezzi facciamo estrema attenzione alla strada e non cedano a distrazioni.

Sappiamo che guidare per molte ore può essere noioso e che la tentazione di sbirciare lo smartphone o fare altre operazioni simili può essere forte ma è necessario mantenere sempre altissima la concentrazione, ne va della sicurezza di tutti.

A proposito di incidenti, guardate cos'è accaduto a questa Toyota Supra durante un test drive...