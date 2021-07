Ecco cosa succede quando un fulmine colpisce un'auto: il danno è inimmaginabile

La probabilità che un fulmine colpisca un uomo è piuttosto bassa, ma può succedere, anche se fortunatamente la maggior parte delle volte a pagarne le conseguenze sono gli alberi e il suolo. Altre volte però anche le auto possono diventare dei bersagli, e quindi cosa succede quando un fulmine scarica la sua forza su un veicolo?

L’arbitrarietà della posizione di caduta di un fulmine non permette di effettuare dei test atti a valutare le capacità di resistenza di veicoli o quant’altro nel caso in cui avvengano questi fatti, quindi capite bene che non è così scontato avere la possibilità di vedere con i nostri occhi i danni inimmaginabili che è in grado di provocare una saetta.

Eric Wilkinson però a postato su Facebook quel che resta del sul Ford Super Duty – lo stesso che usano per portare la corrispondenza nel parco di Yellowstone, con evidenti modifiche – e nella sfortuna della vicenda, ha deciso di mostrare quello che succede realmente.

La cosa scioccante è che dall’esterno l’auto non sembra particolarmente danneggiata: il parabrezza è sì venato e oscurato come se dall’interno ci fosse stata una fiamma accesa, ma per il resto non presenta ulteriori danni.

Nell’abitacolo invece la storia cambia, e sembra che il cruscotto sia stato tagliato da una spada laser arrivata direttamente da Star Wars. Il fulmine ha letteralmente diviso in due la plancia, nel punto in cui si unisce la console centrale e il vano portaoggetti, e le plastiche dell’auto si sono sciolte lungo i bordi del taglio. Meno male che nessuno si trovava all’interno dell’auto, che in quel momento era parcheggiata in un concessionario.