Cosa succede quando una BMW M4 da 1.300 cavalli esplode? Vedere per credere

Avete mai provato a spingere un'auto da più di 1.000 cavalli oltre ogni suo limite? No? Bene, non provateci mai, i risultati potrebbero essere catastrofici, o quasi; e l'esempio di questa BMW M4 insegna... Ecco, allora, cosa succede quando si superano le "regole"...

La dimostrazione effettiva e pratica ce la offre il canale YouTube Maximum PSI che per l'occasione ha preso una BMW M4 modificandola ad hoc. Si tratta di un sorta di esperimento che risponde a un dubbio poi non così banale, anzi. Spremere un'auto fino al massimo, fino alla soglia della sua sopportazione. Quindi, la vettura tedesca, già in grado di garantire una potenza pari a 1.100 cavalli alle proprie ruote, è stata massimizzata, creando una vera e propria supercar.

In realtà non stiamo parlando di un modello casuale, tra l'altro c'è molta attesa per la nuova BMW Serie 4 Coupé, la quale è stata già svelata in anteprima; un'auto sportiva ma allo stesso tempo elegante, capace di far rivivere vecchie tendenze automobilistiche, soprattutto nella versione cabrio. Ma questa volta l'eleganza portata dal design coupé ha poco a che fare con la M4, tutto si gioca sulla sua furiosa potenza.

I ragazzi di Maximum PSI hanno aggiunto un nuovo intercooler e una trasmissione aggiornata al mix della sportiva, riuscendo ad aumentare la potenza complessiva fino a 1.300 cavalli. Infine, il tutto è stato abbinato anche a un sistema di ossido di diazoto, che ha portato altri 76 cavalli aggiuntivi. Il conto, dunque, sale a ben 1.376 cavalli. Ecco, quindi, l'esperimento vero e proprio: la M4 (Ufficiale la nuova BMW M4 Coupé, anche Cabrio: tutte le novità 2024) è stata portata su di giri, sempre di più, e il risultato è stato catastrofico. Tra fumo e scintille, guardare per credere...

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.