Cosa succede quando si apre il bagagliaio durante l'autolavaggio? Un vero disastro

L'autolavaggio è una delle pratiche più apprezzate dagli automobilisti e anche dalle autovetture. In effetti bisogna soltanto guidare fino al punto di lavaggio e poi aspettare qualche minuto perché il processo giunga a conclusione: alla fine si si ritrova con una carrozzeria pulita e asciugata e pronti a qualunque occasione.

Ovviamente ci sono delle regole da rispettare, come la necessità di chiudere gli specchietti prima di cominciare o il dovere di non aprire portiere, cofano o bagagliaio durante l'operazione. Come era lecito attendersi, su internet non poteva mancare la testimonianza circa un trasgressore, il quale ha apparentemente aperto per sbaglio il baule provocando un vero e proprio disastro.

Il video TikTok visibile in fondo alla pagina mostra un esemplare di Range Rover Evoque mentre passa un brutto quarto d'ora tra le enormi spazzole automatizzate. All'inizio della clip sembrava che tutto dovesse andare per il verso giusto, ma dopo qualche secondo il portellone del bagagliaio si è schiuso proprio nel momento sbagliato.



La prima cosa che si nota sono le spazzole che penetrano nel vano posteriore, ma per il proprietario del SUV questo è l'ultimo dei problemi. Durante la risalita in molti si sarebbero aspettati che le spazzole dovessero fermarsi non appena il portellone avesse raggiunto la massima apertura, ma così non è stato. La forza del motore ha permesso alla spazzola di continuare a salire fino a distruggere le cerniere del bagagliaio all'altezza del tettuccio.



Alla fine dei conti il conducente del Range Rover non ha soltanto fatto brillare la propria macchina, ma ne ha anche rimosso un importante elemento. Da parte nostra siamo pronti a scommettere che le riparazioni saranno piuttosto costose, ma non possiamo non sottolineare il fatto che nessuno si sia accorto di quanto stava accadendo e sia intervenuto premendo il pulsante di emergenza per fermare le spazzole e salvare l'auto. Per ora non possiamo sapere dove l'incidente abbia avuto luogo, ma la targa europea restringe sicuramente il campo.



A proposito di incidenti bizzarri vogliamo rimandarvi a quanto accaduto alcuni giorni fa in Texas. Un automobilista frettoloso ha invaso un'area delimitata per via di un incidente, ma in definitiva ne ha provocato un altro. Niente però è in grado di battere l'incidente sincronizzato verificatosi alla fine del mese scorso in Brasile: due autovetture in retromarcia si sono scontrate in modo assurdo.