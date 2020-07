Ecco cosa succede quanto combini distrazione e scarsa abilità alla guida

Al volante purtroppo gli incidenti sono all'ordine del giorno e, come potete vedere dal video in alto, non basta neanche la massima prudenza alla guida per evitarli. A volte dipende tutto dagli automobilisti che ci troviamo davanti.

Le riprese mostrano quanto accaduto nei pressi di Rockingham, nell'Australia Occidentale, dove la donna che ha registrato il tutto è rimasta perplessa nel vedere una Holden Astra svoltare l'angolo e continuare in modo imperterrito la propria corsa schiantandosi contro la sua auto, nonostante ci fosse assolutamente il tempo e lo spazio per evitarlo.

Secondo quanto riportato nella descrizione del video su YouTube, l'uomo alla guida della Holden era impegnato nello sbraitare verso il conducente della vettura dietro di lui, che accusava del fatto di non prestare abbastanza attenzione alla strada davanti a sé. Il risultato è che, non appena ha svoltato l'angolo, ha commesso lo stesso errore provocando un incidente assurdo tramite l'invasione della corsia opposta. In Australia, come saprete, bisogna tenere la sinistra.

Per fortuna la sventurata automobilista aveva a disposizione una dashcam a registrare tutta la dinamica, e grazie ad essa è saltato fuori un brutto dettaglio, e cioè il fatto che, seduta sulla poltrona posteriore della Holden, c'era la bambina della quale è possibile udire il pianto a dirotto scaturito subito dopo lo schianto.

Il conducente infatti corre immediatamente intorno alla macchina per raggiungere la portiera posteriore e successivamente la bimba col tentativo di confortarla. Dal nostro canto possiamo soltanto dire che, se avesse prestato più attenzione alla strada, avrebbe evitato l'incidente senza alcun problema. A ogni modo pare che tutte le persone coinvolte stiano benissimo, e quindi alla fine tutto è andato per il verso giusto.

Per evidenziare altri casi nei quali la distrazione alla guida è stata fatale, vi consigliamo di dare un'occhiata ai due episodi che seguono. Il primo mostra un violento tamponamento ad alta velocità, mentre il secondo propone un incidente multiplo piuttosto peculiare.