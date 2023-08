Ecco cosa succede alle batterie usate delle auto elettriche

Una preoccupazione comune che circonda i veicoli elettrici riguarda la gestione dei pacchi batteria una volta che hanno terminato la loro vita operativa. La Li-Cycle è una delle numerose aziende stanno attivamente affrontando la sfida del riciclaggio delle batterie agli ioni di litio.

Come accade per tutte le batterie agli ioni di litio, sia che si tratti di una batteria proveniente da una delle prime Nissan Leaf o da un vecchio iPhone, alla fine raggiungerà il termine della sua vita utile. Oltre alla questione dell'autonomia, che nonostante tutto sta piano piano divenendo sempre più alta, il problema del riciclo delle batterie è una delle maggiore questioni che affligge l'industria della mobilità elettrica fin dai suoi primi vagiti.

Dunque cosa accade alle vecchie batterie, che potrebbero essere parzialmente inutilizzabili o completamente esaurite? Il canale Youtube JerryRigEverything ha avuto modo di dare un'occhiata alle nuove tecniche di riciclaggio, adesso esistono metodi per recuperare queste batterie e persino riutilizzare i loro componenti in futuri contesti applicativi legati alle batterie.

All'interno delle batterie risiedono materiali quali litio, cobalto, rame e nichel. Dal momento che questi elementi sono sostanze pure, possono essere riciclati un numero indefinito di volte. Li-Cycle è un'azienda che capitalizza su questa chimica, creando opportunità di riciclaggio avanzato.

Questa azienda possiede un impianto di produzione situato in Arizona e ha la capacità di riciclare tutti questi elementi grazie a una soluzione chimica di sua proprietà.

La tecnica consiste nel non dissolvere le batterie; piuttosto, di utilizzare questa soluzione per separare tutti i componenti del pacco batteria in tre contenitori distinti. Alla fine di questo processo, i tre contenitori contengono scarti di plastica, alluminio e rame, mentre un quarto contenitore contiene ciò che viene chiamato "black mass" (massa nera o composto).

Questa massa è composta principalmente da litio, nichel e cobalto. Una volta che questa fase è completata, i contenitori vengono inviati presso un'altra posizione dello stabilimento per ulteriori processi di separazione.

Li-Cycle afferma che la sua struttura in Arizona ha la capacità di elaborare fino a 18.000 tonnellate di batterie agli ioni di litio ogni anno. Inoltre, l'azienda sostiene di poter riciclare fino al 95% delle risorse presenti nelle batterie, dimostrando un impegno significativo per la sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse.

Vi ricordiamo che per preservare le vostre batterie sarebbe buona regola non esporre troppo i vostri EV al calore, pena una perdita progressiva di autonomia.