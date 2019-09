Cosa significa il nome Taycan? Ve lo spiega Porsche

Il nome di un'auto può sembrare un dettaglio da poco, qualcosa che nasce dal marketing più puro, a volte però si hanno delle belle sorprese. Una di queste arriva da Porsche e dalla sua nuova Taycan elettrica, il cui nome è stato spiegato per filo e per segno in una infografica.

A proposito di nomi, pensiamo soprattutto alle vetture Lamborghini, che spesso e volentieri pescano i loro nomi dal mondo delle corride spagnole, oppure alla mitica Countach, che in piemontese è un'esclamazione di meraviglia, una sorta di "Accidenti" o "Perbacco".

Porsche invece si è rifatta soprattutto alla lingua turca per creare la parola Taycan, la prima parte, Tay, significa infatti "Giovane cavallo vivace" e simboleggia la potenza, il dinamismo e la "stamina" della vettura, che possiede un carattere alquanto selvaggio.

Inoltre, sempre secondo l'infografica, la T iniziale significa l'inizio di una nuova era, mentre la Y è un grande classico di Porsche, presente anche nella Cayenne e nella Cayman. La seconda parte, Can, sempre in turco significa "Anima", metafora di libertà e di spirito, per la verità un suffisso apparso anche con la Macan.

Pensavate che Porsche avesse scelto un nome a caso? Che magari suonasse bene e non stonasse all'interno dell'intera line-up? A quanto pare c'è qualcosa di più profondo dietro...