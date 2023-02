In precedenza abbiamo visto come funziona un motore a benzina o diesel, analizzando il meccanismo della combustione interna e la suddivisione dei motori stessi. Tra di essi figurano i “motori a V”, definiti così per il posizionamento dei cilindri. Ma cosa significa quando un motore è V12, V10, V8 o V6?

La comprensione di questa definizione è in realtà molto semplice: come anticipato, è una sigla pensata appositamente per definire la posizione dei cilindri nel motore e il loro numero all’interno del propulsore. Il “motore a V” è difatti un motore a combustione interna nel quale i blocchi di cilindri sono separati da un angolo che porta infine alla disposizione propria della lettera V. Di conseguenza, un motore V12 avrà dodici cilindri, mentre un V8 ne avrà, appunto, otto.

Tra i vantaggi chiave rispetto a un motore con cilindri disposti in linea notiamo la riduzione della lunghezza e dell’altezza del motore a parità di cilindrata. Ne risente invece la larghezza, che costituisce uno svantaggio assieme alla maggiore difficoltà di costruzione e alla minore bilanciatura delle forze nel motore che portano a vibrazioni. Per questo motivo, le costruzioni più sbilanciate richiedono la presenza di un controalbero di bilanciatura.

I motori a V si dividono poi per l’angolo: può essere ampio, unendo i vantaggi del motore a V con quello di un motore piatto; o può essere stretto, per ridurre gli ingombri e bilanciare maggiormente il motore.

Se l’angolo tra i cilindri è di 90 gradi, però, allora diventa un “motore a L”, usato nel mondo motociclistico anche da Moto Guzzi e Ducati.

