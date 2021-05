Cosa significa Mild Hybrid? Vediamo come funzionano le auto ibride con questa tecnologia

Cosa significa quando un’auto è Mild Hybrid? Non è la prima volta che affrontiamo questo tema sulle nostre pagine, lo abbiamo fatto con diversi articoli speciali, da oggi però vogliamo inaugurare un modo più smart e immediato di parlarne, facendo un veloce focus.

Sappiate soltanto che su quattro tecnologie, 1. Micro, 2. Mild, 3. Full e 4. Plug-in, la Mild Hybrid è la terza in termini di efficienza, la seconda sul fronte della complessità e dei costi. Quando un’auto è Mild Hybrid significa che monta sia un motore termico che uno elettrico, quest’ultimo però sarà di dimensioni modeste e dalla potenza non eccessiva, alimentato da una batteria ultra compatta da 48V (solitamente da 1 a 3 kWh più o meno).

Un’auto Mild Hybrid non è in grado di percorrere molti chilometri in totale autonomia elettrica, il propulsore a zero emissioni però funzionerà per brevi tratti, in fase di ripartenza e di veleggio, per aiutare il motore tradizionale a consumare meno. In fase di frenata e decelerazione il propulsore elettrico sarà anche in grado di ricaricare completamente la piccola batteria di bordo, che non può essere connessa alla rete elettrica.

Non è la tecnologia ibrida più efficiente del mercato ma ha degli evidenti vantaggi: non aggiunge molto peso alla vettura, non ingombra particolarmente e i suoi costi sono ridotti. Se escludiamo il Micro Hybrid, non particolarmente efficiente, il Mild Hybrid può essere talvolta la soluzione migliore sul fronte costi/efficienza. In basso, per esempio, la tecnologia Mild Hybrid secondo Land Rover.