A cosa servono le Lamborghini Huracán della Polizia? La risposta in un video

Come ormai già saprete, è già qualche anno che la nostra Polizia di Stato utilizza delle Lamborghini Huracán per il normale servizio, a Roma e a Bologna, in molti però si sono chiesti: a cosa serve un’auto tanto potente? La risposta arriva ora su Twitter.

L’account ufficiale della Polizia di Stato ha infatti pubblicato un video in cui spiega - anche grazie alla didascalia - come queste supercar vengano utilizzate quasi quotidianamente. Chiaramente possono servire anche per eventuali inseguimenti ad alta velocità, e in questi casi i ladri hanno davvero poche possibilità di scampo, c’è però anche un altro utilizzo molto importante, che può salvare delle vite umane.

Le Lamborghini Huracán della Polizia vengono infatti attivate quando c’è bisogno di trasportare organi e donazioni samaritane nel più breve tempo possibile - quando ovviamente non ci sono soluzioni più veloci per muoversi verso gli ospedali che hanno bisogno. Solo nel 2018 sono stati consegnati a bordo delle supercar 41 organi, in 10 casi plasma e sangue, in altri 19 casi vaccini, medicinali e sieri. Avevate mai pensato a queste possibilità? Beh ora la stessa polizia ha tolto ogni dubbio in via ufficiale. Chissà che in futuro non ne arrivino altre a servizio delle nostre forze dell'ordine.