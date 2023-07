Tesla Model 3 contro Peugeot e-308: prezzi simili ma tante differenze

Da qualche giorno ormai è possibile ordinare in Italia la nuova Peugeot e-308, modello totalmente elettrico che sta facendo molto parlare per via del suo costo e della rivalità esplicita con la Tesla Model 3. Il loro prezzo è praticamente identico, quale scegliere dunque fra le due?

Partiamo dalle basi: le versioni che stiamo per prendere in esame sono quelle “base”, le uniche compatibili con l’attuale Ecobonus statale. Per Peugeot analizziamo la nuova e-308 ALLURE che parte da 41.740 euro, per Tesla la Model 3 RWD a trazione posteriore che costa al momento 41.490 euro. Cerchiamo di sviscerare tutte le differenze partendo dalle potenze, sia di motore che di ricarica. Tesla non ufficializza mai la potenza dei suoi motori, sappiamo però che la nuova Model 3 RWD eroga di sicuro più di 300 CV, mentre la e-308 si ferma a 156 CV. La Model 3 carica poi fino a 11 kW in AC, fino a 250 kW in DC; più modesta la e-308, con 11 kW in AC e fino a 100 kW in DC. La batteria in dotazione a Model 3 RWD è una LFP da 60 kWh, mentre su e-308 abbiamo una 54 kWh. I produttori stimano un’autonomia WLTP di 491 km per Model 3 RWD, 410 km WLTP per e-308.

Al di là del design delle due vetture, che ovviamente potrà colpire in maniera diversa ognuno di voi, bisogna dire che i modelli si presentano con abitacoli del tutto differenti. A bordo di Model 3 si sfrutta il minimalismo estremo, abbiamo infatti un volante tradizionale con tasti funzione essenziali, nessun quadro strumenti, bocchette dell’aria nascoste e un grande schermo centrale da 15”. Anche il tunnel centrale è estremamente pulito, offre due slot per la ricarica wireless dello smartphone, due portabicchieri, un piccolo portaoggetti e un bracciolo pieghevole. Nuova e-308 invece è più “classica” e integra l’ormai famoso Peugeot i-Cockpit con Head-up Digital Display 10” (ma non il 3D della versione GT), bocchette dell’aria a vista, uno schermo centrale incastonato nella plancia con funzioni veloci Peugeot i-Toggles, un tunnel con bracciolo apribile, un caricatore wireless per smartphone.

Lato software Tesla offre il suo sistema proprietario famoso in tutto il mondo, con navigazione sempre connessa, un Route Planner che integra anche la rete Supercharger, app come YouTube, Disney+, Netflix, Spotify e tanto tanto altro. e-308 risponde con Apple CarPlay e Android Auto wireless, sistema Peugeot i-Connect Avanced, navigazione connessa 3D.

Guardando alle vernici, sulla Model 3 avete il Bianco Micalizzato incluso nel prezzo, mentre per non sforare il prezzo dell’Ecobonus potete scegliere soltanto il Nero Pastello come opzione, arrivando a 42.690 euro. In alternativa potete scegliere il Bianco Micalizzato con interni bianchi, 1.200 euro del resto è lo stesso costo della vernice nera. La e-308 vi lascia più libertà di scelta: il Verde Olivine Metallizzato è il colore standard, gratuito, con 700 euro extra però potete avere il Nero Perla Metallizzato, il Grigio Artense Metallizzato, il Grigio Selenium, il Bianco Okenite. A 850 euro, sempre all’interno dell’Ecobonus, avete il Rosso Elixir Speciale e il Blue Vertigo.

Passiamo all’assistenza di guida: di serie su Model 3 trovate Autopilot (Standard, non Avanzato), significa che potete contare sul Cruise Control Adattivo e sul Sistema di Autosterzatura. Avete poi sistemi di sicurezza attiva come la Frenata Automatica d’Emergenza, il Sistema di Avvertimento di collisione frontale, il Preavviso Collisione Laterale, l’Accelerazione con rilevamento ostacoli, il Sistema di monitoraggio del punto cieco, il Sistema di prevenzione uscita di corsia e il Sistema di prevenzione d‘emergenza uscita di corsia. Il Cruise Control Adattivo si trova anche su e-308 ALLURE, accompagnato da Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert e Traffic Sign Recognition.

Abbiamo provato a configurare entrambe le auto, simulando un Ecobonus privo di rottamazione; se avete una vecchia auto da rottamare dovete togliere dal conto 2.000 euro da entrambe le auto. Come vedete dalle immagini in allegato, una nuova Model 3 RWD senza alcun optional si può avere a 39.478 euro, nuova e-308 ALLURE senza optional si può avere a 36.640 euro. Scegliendo un finanziamento, Tesla Model 3 RWD si prende a 369 euro al mese con 5.922 euro di anticipo, 48 rate, TAN al 4,95%, TAEG al 5,09%. Nuova e-308 ALLURE si porta a casa con 327 euro al mese, 35 canoni mensili, 3.230 di anticipo (primo canone), TAN 5,75%, TAEG 6,62%.