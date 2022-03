Cosa sappiamo sull'inaugurazione della Tesla Giga Berlin: sarà un mega show all'americana

Il prossimo 22 marzo sarà un giorno storico per Tesla e l'Europa tutta. Il marchio californiano inaugura, finalmente, l'entrata in funzione della Giga Berlin, la prima fabbrica europea della grande T che in questa fase si occuperà delle Tesla Model Y. Ecco cosa sappiamo sull'evento.

Per il cosiddetto D-Day Tesla, ovvero il Delivery Day, ci si aspetta uno show di dimensioni esagerate, in pieno stile americano potremmo aggiungere. Secondo un documento trapelato sul web sarebbero attesi all'incirca 4.000 ospiti, la presenza di Elon Musk è data come "possibile", ma in cuor nostro sappiamo che il CEO non riuscirà a perdere un evento simile e che magari sta tenendo tutto in segreto per fare una sorpresa a dipendenti e clienti (e per massimizzare la sicurezza, abbiamo visto come la gente ormai sappia monitorare il jet privato di Elon Musk usato per gli spostamenti di lavoro).



Sempre il 22 marzo, durante l'evento di presentazione, verranno consegnate anche le prime 30 Tesla Model Y tedesche, con i proprietari che potranno scegliere la loro musica preferita per vedere la loro vettura uscire dalla linea di produzione. Questi 30 fortunati proprietari potranno anche fare un piccolo tour della fabbrica della durata di 30 minuti.



Speriamo che abbiano il tempo di controllare la loro vettura prima della consegna, come vi abbiamo spiegato con gli 11 errori da evitare quando si acquista una Tesla; ovviamente scherziamo, sarebbe ridicolo che le prime Model Y tedesche vengano consegnate piene di difetti nel giorno dell'inaugurazione. Siamo certi che tutto sarà perfetto, speriamo anche con le vetture successive (guardate com'è stata consegnata questa Tesla Model X Plaid).