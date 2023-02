Cosa sappiamo sulla nuova Volkswagen Touareg 2024: debutto in estate

La nuova Volkswagen Touareg sta per arrivare: la sua anteprima mondiale è prevista per l’estate 2023, prima dell’arrivo del caldo però la vettura è impegnata nei suoi ultimi test al freddo glaciale.

Nelle foto in basso potete infatti vedere la nuova Volkswagen Touareg “spassarsela” al Circolo Polare Articolo con una suggestiva livrea camouflage che occulta alcuni dettagli di design della nuova generazione in arrivo. Nel frattempo possiamo però notare che la parte posteriore e anteriore del SUV sono state ridisegnate, il telaio invece è stato ulteriormente sviluppato per combinare al meglio prestazioni e comfort.

Sempre nella parte anteriore inoltre si fanno notare i fari IQ. Light Matrix HD di nuova concezione e gli elementi di una nuova striscia luminosa a LED integrata tra loro. 38.400 micro LED trasformano la notte in giorno, promettendo molta più luminosità sulla strada senza abbagliare il traffico in arrivo. 19.200 micro LED invece sono distribuiti su ciascun faro del veicolo.

Nuova Touareg è anche il primo modello Volkswagen ad avere un logo illuminato sulla parte posteriore, dal gennaio 2023 infatti il badge Volkswagen illuminato di rosso è legale anche in Europa, mentre prima poteva essere usato solo in Cina e negli Stati Uniti. La vettura ha anche guadagnato un sensore di carico sul tetto che garantisce maggiore agilità quando sulla vettura non c’è nulla; se invece viene installato un box da tetto l’elettronica dell’auto aumenta la stabilità di marcia dialogando con l’ESC.

All’interno nuova Volkswagen Touareg sfoggia l’Innovision Cockpit già visto nel 2018, gestito adesso tramite un touchscreen centrale da 15 pollici. A bordo abbiamo mappe ad alta risoluzione e la possibilità di sfruttare Android Auto e Apple CarPlay anche wireless. Non ci resta che aspettare il reveal internazionale la prossima estate…