Cosa sappiamo sulla Volkswagen ID.5, la berlina elettrica di Wolfburg

La nuova Volkswagen ID.3 si può definire una hatchback elettrica, mentre la ID.4 è un crossover a tutti gli effetti. ID.6 sarà un SUV in piena regola ma non notate che manchi qualcosa? Esatto, una berlina, che dovrebbe prendere il nome di Volkswagen ID.5.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Automotive News Europe la berlina elettrica di Wolfburg dovrebbe montare una batteria da ben 84 kWh, sufficiente a percorrere fino a 700 km con una singola carica. Velocissima la ricarica, e con una batteria di quelle dimensioni non poteva essere altrimenti: fino a 200 kW di picco presso le colonnine compatibili.

In termini pratici significa che in 10 minuti possiamo ricaricare ben 230 km di autonomia. Passando alle motorizzazioni, è probabile che Volkswagen offra al suo pubblico due livelli di potenza: 200 kW e 300 kW, che saranno in grado di percorrere lo 0-100 km/h in - rispettivamente - 8,5 secondi e 5,6 secondi - e in questo secondo caso abbiamo praticamente tempi da sportiva con motore termico. La vettura vedrà la luce presso l’impianto di Emden, in Germania, vi ricordiamo inoltre che il prototipo dell’auto è già stato fotografato in anteprima. L’arrivo sul mercato europeo è previsto nella seconda metà del 2021, dunque ci siamo quasi…