Cosa sappiamo sulla nuova Volkswagen Golf GTI elettrica a inizio 2024

Che vi piaccia o meno, sembra che il futuro della Volkswagen Golf sarà elettrico, con il marchio tedesco intenzionato a produrre anche una variante più sportiva GTI a zero emissioni. Ecco cosa sappiamo sul modello.

Che Volkswagen stia lavorando a una Golf Electric GTI è praticamente certo: lo stesso marchio di Wolfsburg ha svelato il concept ID.GTI a settembre 2023. Una vettura che ha ovviamente scatenato feroci polemiche, poiché parliamo di 48 anni di storia che diventano d’un tratto elettrici... Ma come sarà il modello?

Arrivati a gennaio 2024 sappiamo ancora molto poco sulla vettura, Volkswagen ha però confermato che la ID.GTI avrà un singolo motore ad alte prestazioni con un differenziale elettronico a trazione anteriore. Il grado di personalizzazione sarà molto alto grazie alla suite GTI Experience Control, con la quale potremo bilanciare parecchi parametri dalle sospensioni al feeling dello sterzo, passando ovviamente per il sound e persino per una modalità in grado di simulare il cambio delle GTI del passato, alimentate a benzina.

Internamente la vettura dovrebbe avere un head-up display in grado di proiettare sul parabrezza alcune info tecniche dell’auto (dalla forza G ai tempi sul giro), così che si possa guidare in pista avendo tutto sotto controllo e senza mai distrarsi. La plancia dovrebbe essere dotata di uno schermo touch da 12,9 pollici, abbinato a un quadro strumenti da 10,9 pollici e diversi controlli fisici. Volkswagen avrebbe assicurato anche un’omologazione a 5 posti, cosa non scontata visto che l’attuale Volkswagen ID.3 da 77 kWh è omologata per 4, e un bagagliaio da 490 litri - nonostante le dimensioni piuttosto compatte. Queste specifiche preliminari vi stanno convincendo? Siete pronti a dare un’occasione a questa nuova “Volkswagen Golf GTI elettrica”?