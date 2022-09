Cosa sappiamo sulla nuova Toyota bZ3, berlina elettrica con batterie BYD

Dopo anni di dure battaglie a sostegno dei motori termici e dei sistemi ibridi, anche Toyota si è arresa alla mobilità elettrica, lanciando la nuova bZ4X (la Toyota bZ4X pronta per l'Europa). Non sarà però l'unica BEV del marchio: in cantiere c'è già pronta la bZ3.

Se la bZ4X è un SUV Crossover a tutti gli effetti, la bZ3 è una berlina elettrica davvero accattivante - che potrebbe ricordare alla lontana la nuova Hyundai IONIQ 6 appena presentata in Italia. La nuova Toyota bZ3 è frutto della collaborazione con BYD (BYD che si prepara a vendere tre elettriche in Europa), la vettura infatti avrà le batterie del noto produttore cinese. La Cina sarà non a caso il primo mercato in cui la bZ3 verrà commercializzata, inoltre voci di corridoio dicono che Toyota avrebbe dovuto presentare l'auto in grande stile al Salone di Pechino dello scorso mese di aprile, poi però rimandato a causa del COVID-19.

Chi ha già visto in anteprima la vettura, o meglio il bZ SDN Concept, parla di dimensioni simili a quelle della Toyota Corolla ma con molto più spazio per la seconda fila di sedili. Sempre stando ai rumor, la bZ3 dovrebbe vantare batterie LFP, stessa tecnologia utilizzata da Tesla sulle sue Standard Range, mentre sul fronte della potenza dovremmo avere una versione da 135 kW e una da 180 kW. Lunga 4.725 mm, larga 1.835 mm e alta 1.475 mm con 2.880 mm di passo, la Toyota bZ3 dovrebbe costare in Cina 28.000 dollari (al cambio), il 30% meno rispetto a una Tesla Model 3 entry level. Verrà prodotta nello stesso impianto della bZ4X a Tianjin, con una produzione annuale stimata in 30.000 unità.