Cosa sappiamo sulla nuova Tesla Model 3 Performance ormai vicina al debutto

Il lancio della nuova Tesla Model 3 Performance è sempre più vicino, lo si capisce dai vari prototipi pizzicati in strada e dai dettagli trapelati sul web. Sappiamo inoltre che Elon Musk e soci potrebbero cambiare nome alle vettura, chiamandola Ludicrous.

Ludicrous non è un nome nuovo in casa Tesla, in passato è stata chiamata così una modalità di accelerazione da acquistare come optional, in grado di aumentare la coppia massima di circa il 60% sui veicoli Performance a trazione integrale. Modalità che però non comparirà sulla nuova Tesla Model 3 Performance. Secondo le indiscrezioni avremo le modalità Chill, Sport e Insane più Track Mode per la pista, la vettura inoltre offrirà sospensioni attive e sedili sportivi con badge Ludicrous sinora mai visti a bordo di una Model 3. Di nuovo sappiamo anche che il veicolo dovrebbe avere un bump frontale diverso dalla Model 3 Highland standard presentata a fine 2023, con prese d'aria più aggressive e aerodinamiche. Sul retro avremo poi uno spoiler in fibra di carbonio per ottimizzare pesi e aerodinamica.

Sul fronte della potenza la nuova Tesla Model 3 Performance, continuiamo a chiamarla così finché non ci sarà un nuovo nome ufficiale, dovrebbe superare i 600 CV, con l’accelerazione 0-100 che dovrebbe rimanere al di sotto dei 3 secondi. Negli USA ci si aspetta un prezzo attorno ai 55.000 dollari, circa 50.000 euro al cambio, prezzo che da noi purtroppo sarà una chimera. L’attuale Model 3 Long Range infatti viene venduta a 49.990 euro, ci aspettiamo che la nuova Performance vada a costare almeno 55.000 euro, anche se più probabilmente andremo a toccare i 58-59.000 euro. Ovviamente non si potrà acquistare il modello con gli ecoincentivi italiani, del resto neppure la Long Range è compatibile. Con l’Ecobonus si può acquistare soltanto la Model 3 a trazione posteriore da 42.490 euro.

