Cosa sappiamo sulla nuova SUPER73 C1X, la prima moto del marchio

Quanti fra voi conoscono il marchio SUPER73? L'azienda californiana si è fatta conoscere grazie alle sue particolari e-bike dall'aspetto quantomai vintage, ora però è arrivato il momento di fare un balzo in avanti con la prima moto elettrica: la SUPER73 C1X.

Negli ultimi mesi la SUPER73 C1X è diventata senza grossi sforzi uno dei modelli elettrici più attesi del mercato. Ma quando potremo finalmente acquistarla? Beh non abbiamo buone notizie: se in origine l'inizio della commercializzazione era fissato al 2023, ora sappiamo che dovremo aspettare almeno il 2024. Abbiamo un mese preciso di uscita? Ovviamente no, da Los Angeles fanno sapere "sometime in 2024", tocca dunque armarsi di pazienza. Ma varrà la pensa aspettare?

Le attuali caratteristiche tecniche della moto vanno sicuramente prese con le pinze, potrebbe cambiare tutto nel corso dell'anno, possiamo però dirvi che la SUPER73 C1X dovrebbe raggiungere una velocità massima di 120 km/h con 160 km di autonomia massima in città. La batteria di bordo dovrebbe avere 5-6 kWh di capacità. Difficile parlare di prezzi, è però probabile che la variante entry level costi attorno ai 10.000 dollari, poco meno di 10.000 euro al cambio.

La SUPER73 C1X è nata in seguito a un'indagine di mercato della stessa azienda californiana: i fedelissimi del marchio hanno votato al 60% per avere una moto vera e propria a marchio SUPER73, il 67% ha però dichiarato di non aver mai guidato un motoveicolo, il che è dunque interessante. Aziende come SUPER73 stanno solleticando la curiosità di una fascia di pubblico estremamente giovane che sta per muovere i primi passi nel mondo delle due ruote "che contano", sarà interessante vedere i dati di vendita reali...

