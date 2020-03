Cosa sappiamo sul Road Rover e gli altri EV di Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover punta sull'elettrico, al via una rivoluzione che inizia dalla trasformazione dello stabilimento di Castle Bromwich in un centro d'eccellenza interamente dedicato all'assemblaggio di veicoli elettrici. L'asso nella manica del gruppo è un veicolo soprannominato Road Rover, primo 100% elettrico venduto sotto il brand Land Rover.

Il cuore della strategia del gruppo è la piattaforma modulare MLA, acronimo di Modular Longitudinal Architecture.

Grosse novità sono previste anche per il brand Jaguar, che già con il suo I-Pace è stato pioniere nel settore degli EV. Il Jaguar XJ riceverà un successore con propulsione elettrica, come era già stato annunciato. Anche la nuova Jaguar J-Pace avrà una versione elettrica.

Jaguar XJ, J-Pace e Road Rover sfrutteranno tutti la succitata piattaforma MLA — che è progettata per poter essere usata su EV, ibride plug-in e veicoli con motore termico. In tutto questo, Jaguar continuerà normalmente la produzione dell'I-Pace in Austria, e il SUV elettrico avrà una longevità normale. Detto in altre parole, non sarà sostituito e ucciso prematuramente dai due nuovi crossover elettrici.

Ci si aspetta che il pianale MLA verrà usato anche per le prossime generazioni di Range Rover e Range Rover Sport, oltre che per il Discovery. Molto probabilmente i tre diventeranno degli ibridi plug-in.