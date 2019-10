Cosa sappiamo sulla Range Rover elettrica che competerà con la nuova Macan

Anche Range Rover si prepara a presentare il suo primo veicolo completamente elettrico. Sarà un'auto con un focus su strada, meno adatta agli sterrati, e che quindi si posizionerà nello stesso identico segmento dell'attesa nuova Porsche Macan elettrica. Con questo veicolo Jaguar Land Rover guarda moltissimo anche al mercato cinese.

Dell'elettrica di Range Rover, ad ogni modo, si parla già dal 2017 quando era emerso il progetto "Road Rover". Sebbene già dal nomignolo del progetto si intuisca come il focus sia sulla guida in strada, Range Rover ovviamente spera di dare alla sua elettrica capacità da sterrato superiori alla concorrenza.

Per quanto riguarda le dimensioni, nei documenti interni Jaguar Land Rover ha sempre parlato di un SUV di dimensioni medie. Verosimilmente stiamo parlando di un veicolo a metà strada tra l'Evoque e la Velar.

Non conosciamo ancora il nome ufficiale del veicolo e, per quanto non completamente da escludere, è molto improbabile che quando sarà annunciato ufficialmente il veicolo si chiami seriamente "Road Rover". Non lo escludiamo solamente perché Road Rover è un marchio effettivamente registrato da JLW, ma questo vuol dire tutto e niente.

Con la combinazione dei fattori "elettrico" e "crossover", Jaguar Land Rover spera di riuscire a catturare l'interesse del mercato cinese, sempre più centrale anche per l'automotive.