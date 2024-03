Cosa sappiamo sul quadriciclo Jinpeng XY, in Italia già in estate

Mentre molti utenti italiani aspettano l’attivazione dei rinnovati incentivi 2024 per le automobili, sui quadricicli elettrici l’Ecobonus è regolarmente attivo con sconti fino al 40%. L’attenzione sul settore è massima e un nuovo modello è pronto ad arrivare in Italia: lo Jinpeng XY.

Vi abbiamo già parlato dell’arrivo dello Jinpeng XY in Italia qualche giorno fa, ora però il distributore italiano ci ha dato alcune informazioni ufficiali che vogliamo condividere. Parliamo di Desner Auto, unico importatore ufficiale della XY, che assicura che le prime consegne avverranno già all’inizio della prossima estate. Noi della stampa potremo provare la vettura nel mese di maggio, presto - dunque - ne saprete di più sul veicolo. Nel frattempo possiamo dirvi che si tratta di un quadriciclo che si guida dai 16 anni in su, ha oltre 100 km di autonomia in città, ha il climatizzatore di serie sugli allestimenti E-CCO.

A proposito di allestimenti: al lancio ci saranno quattro configurazioni della XY disponibili. L’intera gamma si può guidare dai 16 anni, abbiamo però differenze sulle batterie e sulla climatizzazione. XY City ha una singola batteria ed è sprovvista di climatizzatore, mentre la XY City E-CCO è climatizzata. Abbiamo poi la XY Long Range con doppia batteria ma senza climatizzazione, mentre a bordo della XY Long Range E-CCO abbiamo anche il climatizzatore. Jinpeng ha dunque pensato a delle versioni “budget”, al contrario della nuova Swapa ZIP Full Optional che abbiamo provato.

Di serie abbiamo in ogni caso un sistema multimediale touch, luci di posizione e anabbaglianti a LED, modalità di guida dedicate e specchietti retrovisori ripiegabili. Saranno invece 5 le colorazioni disponibili al lancio per la carrozzeria. Tutte le info presenti in questo articoli rappresentano un’anteprima, presto avremo le foto ufficiali e soprattutto i prezzi definitivi.

