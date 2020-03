Cosa sappiamo di nuovo sul Tesla Cybertruck? Gli ultimi tweet di Elon Musk

Il 2021 sarà un anno chiave per il mercato elettrico, soprattutto in Nord America. Negli Stati Uniti e in Canada infatti arriveranno i nuovi pick-up elettrici come il Tesla Cybertruck, ma non solo, ecco cosa ha twittato Elon Musk sulla sua ultima creatura.

Il Cybertruck sarà in ottima compagnia il prossimo anno, dal Ford F-150 elettrico (che potete ammirare in un render alquanto credibile) all'Hummer EV, passando ovviamente per gli attesi veicoli di Rivian. Ma quali sono le novità che nelle ultime settimane hanno riguardato proprio il Cybertruck? Elon Musk per nostra fortuna è una fonte inesauribile di notizie, di recente ha ad esempio confermato che il Cybertruck di produzione sarà differente dal prototipo.

I suoi 2,134 metri di larghezza saranno ridotti a 2,083, avremo dunque una vettura leggermente meno mastodontica, inoltre il CEO ha dato molta importanza alle funzioni "Active ride-height e Active damping", che possono modificare attivamente l'altezza della vettura e saranno un game-changer assieme alle sospensioni Smart Air (che saranno standard su tutti i modelli di Cybertruck). Sappiamo poi, grazie a un utente di Twitter che ha posto la domanda, che il Cybertruck calcolerà in real time il carico, andando così a modificare attivamente l'accelerazione massima, la frenata e altri dettagli utili a una marcia senza problemi.