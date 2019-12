Cosa sappiamo della nuova Ford Focus RS, mild hybrid da oltre 400 CV

A metà novembre abbiamo portato una nuova Ford Focus ST in pista, divertendoci non poco grazie ai suoi 280 CV ma non solo. Ebbene presto potrebbe arrivare una versione ancora più potente: ecco cosa sappiamo della nuova Ford Focus RS.

Partiamo col dire che la vettura dovrebbe arrivare sul mercato come Model Year 2021, il che significa che la sua presentazione ufficiale dovrebbe avvenire già nel corso del 2020. Sotto il cofano dovrebbe ruggire un motore EcoBoost da 2.3 litri, lo stesso visto sulla precedente generazione, con però un'aggiunta non da poco: la tecnologia mild hybrid che dona ulteriore potenza ed efficienza.

L'output del motore a benzina potrebbe infatti interessare solo l'asse anteriore, al posteriore dovrebbe arrivare la potenza del motore elettrico grazie al sistema eTwinster sviluppato da GKN Automotive - per la felicità degli amanti del drift. Le sorprese non finiscono qui, se infatti la vecchia generazione di Focus RS offre una potenza di 350 CV, con la RS 2021 potremmo arrivare a poco oltre i 400, il che significa che il guanto di sfida alla AMG A45 da 416 CV è stato lanciato. Due vetture che potrebbero vedersela anche con la nuova generazione della Volkswagen Golf R vicina ai 400 CV. Come dire, ne vedremo davvero delle belle...