Cosa sappiamo sulla nuova Fiat Panda Sport ibrida, dall'infotainment al motore

In casa FCA, e in particolare in Fiat, c'è non poco fermento. Mentre attendiamo la nuova Fiat Tipo e la prossima Fiat Punto con piattaforma francese, ci si interroga come sarà la nuova Fiat Panda, già spiata non troppo tempo fa. Oggi sappiamo qualche dettaglio in più sulla nuova Fiat Panda Sport grazie a Passione Auto Italiane.

Il prossimo restyling della Panda non sarà chissà quanto rivoluzionario, e lo diciamo con una punta di rammarico. Le foto spia arrivate sul web qualche settimana fa hanno mostrato un modello molto simile alla versione attuale, con qualche modifica all'abitacolo e poco altro, dunque niente telaio ingegnerizzato da zero, Fiat non ha probabilmente neppure aggiornato il logo come invece farà su nuova Tipo.

Nonostante questo con la "nuova generazione" avremo una versione in grado di differenziarsi da Panda standard e Cross: la nuova Fiat Panda Sport, che avrà paraurti e fanali posteriori simili a quelli della 4x4. Avremo anche cerchi in lega inediti e maniglie in tinta con la carrozzeria. La nuova Fiat Panda Sport, che avrà anche un badge dedicato com'era prevedibile, monterà un nuovo schermo centrale da 7 pollici per l'infotainment (con Uconnect), mentre sotto il cofano ci sarà un motore Firefly 1.0 da 70 CV supportato dalla tecnologia ibrida a 12V - come sulla recente Fiat Panda Hybrid.