Cosa sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Giulia GTA: render, potenza, prezzo

In termini di immatricolazioni, il 2020 non è certo iniziato nel migliore dei modi per Alfa Romeo. Nonostante questo però sarà un anno di grandi festeggiamenti, con i 110 anni di storia che verranno celebrati molto probabilmente con la nuova Alfa Romeo Giulia GTA, della quale conosciamo nuovi dettagli.

Innanzitutto possiamo mostrarvi dei nuovi render, pubblicati su YouTube dal canale di Rons Rides, che mostrano una vettura alquanto cattiva e aggressiva, con tanto di spoiler "di design" al posteriore. Parliamo di una berlina 5 porte che in realtà nasconde un DNA totalmente sportivo, con prestazioni ben al di sopra dell'attuale Giulia QV. La sportiva dovrebbe essere presentata ufficialmente il prossimo 24 giugno, qualcuno però sogna già un'anteprima a marzo durante il Salone di Ginevra. Un'altra valida occasione potrebbe essere il Milano-Monza Motor Show che si tiene dal 18 al 21 giugno, dunque giusto qualche giorno prima del compleanno effettivo di Alfa Romeo.

Andando sul tecnico, la nuova Giulia GTA dovrebbe avere un motore 2.9 litri V6 Turbo, lo stesso della Giulia QV, in quanto a potenza però dovremmo salire a 620 CV con coppia massima di 650 Nm. La trazione sarà posteriore, mentre la trasmissione sarà automatica ZF a 8 rapporti. I rumor parlano di una velocità massima di 325 km/h, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h dovrebbe essere possibile in 3,2 secondi. Il vero dramma arriva però con il prezzo: sarà una vettura in edizione limitata, meno di 1.000 esemplari prodotti, con un ticket d'ingresso che andrà dai 180.000 ai 200.000 euro.