Cosa sappiamo sulla Hyundai Casper, la compatta elettrica in arrivo a meno di 20.000 euro

Perché si vendono poche auto elettriche in Italia? I motivi sono molteplici, uno dei principali però è la poca disponibilità di EV di piccole dimensioni a prezzi accessibili. Hyundai vuole cambiare le cose portando in Italia la sua compatta Casper: cosa sappiamo sul modello già uscito in Corea?

Che Hyundai abbia intenzione di vendere la sua Casper anche in Europa è ormai certo, sono mesi che il marchio sta portando avanti test nel nord della Svezia ma non solo. La vettura sarà disponibile solo in motorizzazione elettrica, lunga non oltre i 3,7 metri, dunque davvero compatta. La larghezza invece non dovrebbe superare il metro e ottanta, in barba ai trend del mercato che stanno portando SUV e crossover a superare i 2 metri di larghezza, troppo per le strade e i parcheggi europei.

La piccola Casper, essendo una citycar a zero emissioni, non ha grandi velleità dal punto di vista delle prestazioni - ed è giusto così. Parliamo infatti di una vettura da appena 86 CV di potenza nella versione aggiornata da Hyundai, visto che una precedente versione coreana non superava i 67 CV. È stata migliorata anche la batteria, che ora conserva 35,2 kWh di energia ed è prodotta dalla CATL, con tecnologia LFP (cosa differenzia le batterie LFP dalle NMC?). Questa batteria dovrebbe essere sufficiente per percorrere circa 200 km con una carica, non molto ma bisogna ricordare che si tratta di una vettura cittadina, magari da ricaricare ogni 1-2 giorni direttamente in box. Non avete spazio per una wallbox casalinga? Nessun problema: Hyundai ha dotato l’auto di un caricatore DC da 150 kW, significa che a una colonnina ad alta potenza potete ricaricare dal 10% all’80% in circa 40 minuti, magari mentre fate la spesa al supermercato.

Non c’è certezza su quando arriverà effettivamente la vettura in Europa, e di conseguenza in Italia, ma ci sono alte probabilità che il lancio possa avvenire già nel corso del 2024. Il suo prezzo? In Corea la vettura viene venduta a una cifra equivalente a circa 19.000 euro; Hyundai vorrebbe portare il modello in Europa con prezzi a partire da meno di 20.000 euro per contrastare la famosa Dacia Spring.