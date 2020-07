Cosa sappiamo su Forza Motorsport next-gen: meno auto, più qualità, tanta tecnica

Forza Motorsport, la rinomata serie motoristica esclusiva del mondo Xbox, avrà presto un nuovo capitolo - e abbiamo avuto un ottimo assaggio proprio ieri 23 luglio con un trailer in-engine su Xbox Series X. Cos'avrà di nuovo, dal punto di vista simulativo, Forza Motorsport su next-gen?

Il gioco arriverà ufficialmente solo a inizio 2021, dunque è ancora presto per avere notizie ufficiali, il web però è già pieno zeppo di leak e rumor. Ad esempio si parla della simulazione della pressione delle gomme riveduta e corretta, della temperatura dinamica dei tracciati, nuovi meccanismi relativi alla densità dell'aria e dell'ambiente, un sistema delle sospensioni ridisegnato. E ancora nuove opzioni online, compreso un meccanismo di ranking aggiornato.

Se vi aspettate un roster di automobili da 700 e più modelli potreste però rimanere delusi: Turn 10, sviluppatore del gioco, potrebbe aver scelto la strada della qualità anziché della quantità, le auto effettive dunque potrebbero essere poco più di un centinaio - e bisognerà vedere poi quante ne porteranno i DLC.

Dulcis in fundo, il nuovo Forza Motorsport avrà anche un meteo dinamico rinnovato, preso in prestito da Forza Horizon 4 e ottimizzato ulteriormente per la nuova generazione, con la Xbox Series X che dovrebbe garantire 60 fps a una risoluzione di 4K, con pieno supporto al Ray Tracing. Insomma, ci sarà da divertirsi...