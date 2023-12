Cosa rischia chi acquista un'auto elettrica? Attenti all'usato e ai danni da incidente

Solitamente chi prova un’auto elettrica non vuole tornare al termico, nonostante questo i lati negativi legati alla mobilità elettrica non mancano. Problemi che scompariranno con il tempo, o si “normalizzeranno”, ecco però a cosa può andare incontro un utente che acquista un EV in questo preciso momento storico.

Come ben sapete se leggete in maniera frequente le nostre pagine, siamo estremamente favorevoli alla mobilità elettrica, noi stessi proviamo con piacere vetture a batteria per il 90% dell’anno. Tuttavia è giusto conoscere alcuni aspetti negativi che potrebbero presentarsi dopo l’acquisto di un’auto elettrica. Uno dei problemi sorti di recente è il clamoroso deprezzamento sul mercato dell’usato. Un nuovo studio carVertical afferma che un’elettrica di 5 anni conserva solo il 53,9% del suo valore iniziale, una quota più bassa rispetto alle auto ibride (63%), ai veicoli diesel (62,8%) e benzina (76,4%).

Insomma, in questo momento non è facile rivendere un’elettrica a un buon prezzo, questo nonostante siano più economiche da mantenere (il 42% dei costi in meno rispetto a una vettura termica secondo SicurAUTO.it), fate dunque attenzione se il vostro obiettivo è di rivendere entro pochi anni la vostra auto a batteria.

Finché la vettura funziona, e non avete intenzione di vendere, va tutto decisamente bene, bisogna però sapere che alcuni veicoli diventano irrecuperabili dopo un incidente. Sempre secondo i dati carVertical, il valore medio dei danni subiti da un veicolo diesel è di 3.967 euro, 6.911 da un veicolo a benzina, mentre per un’auto ibrida si scende a 4.228 euro. E per le elettriche? Qui il danno medio arriva a 14.337 euro. Purtroppo anche i costi della manutenzione si stanno alzando: afferma SicurAUTO.it che rispetto al 2019 i prezzi sono saliti del 20%, con un costo medio di 160 euro per i piani di manutenzione.

Anche acquistando un’elettrica usata bisogna fare attenzione, poiché l’occultamento dei danni e le falsificazioni del contachilometri sono alquanto comuni fra gli EV. In Italia il 12,7% delle auto diesel è stato oggetto di incidenti, il 10,6% di tutte le auto controllate da carVertical ha subito una truffa del contachilometri. Con la benzina va anche peggio: 23% ha subito danni, il 10,8% ha subito una scalata dei chilometri.

Per le ibride siamo al 18,2% per i danni occulti, 3% contachilometri falsati, e con le elettriche? Le BEV vantano, per così dire, il 21,3% di danni occulti, mentre il 7,5% ha visto il contachilometri falsato. Tutti elementi che contribuiscono ad abbassare ulteriormente il prezzo sul mercato dell’usato, dunque come al solito è meglio diffidare da offerte clamorosamente stracciate, anche in questo periodo di forte deprezzamento.