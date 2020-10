Cosa resta di una Jeep Wrangler precipitata al Black Bear Pass: salva la passeggera

Gli Stati Uniti possono vantare luoghi mozzafiato, unici nel loro genere, così come anche passaggi impervi e ostici anche per gli appassionati più esperti. Fra questi vi è sicuramente il Black Bear Pass, in Colorado, che ha ridotto a un cumulo di rottami una Jeep Wrangler.

L’incidente, a dir poco spaventoso, è avvenuto nel weekend del 10 ottobre. Il conducente della Jeep Wrangler Sport (ricordate la Jeep Wrangler rimasta bloccata poco tempo fa?) rossa in questione si è fermato per prestare soccorso a una seconda auto rimasta bloccata, peccato però che la vettura FCA abbia iniziato a precipitare con a bordo una donna e due cani.

Nonostante le paurose immagini della vettura “ridotta a un canestro”, la donna è sopravvissuta, venendo sbalzata fuori dall’abitacolo durante la caduta. A pubblicare le immagini dell’auto distrutta è stata poi la pagina Facebook ufficiale dello sceriffo della contea di San Miguel - siamo in Colorado, appena fuori Telluride.

Il proprietario 22enne della Wrangler ha giurato di aver spento il motore e innestato il freno di stazionamento, qualcosa però dev’essere andato storto, con la donna 23enne a bordo salva per miracolo. Trasportata presso il Telluride Medical Center, ha riportato lesioni traumatiche abbastanza gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Salvi anche i due cani presenti a bordo.



